الصين تطلق مركبة شحن فضائي متطورة العام المقبل

بكين-سانا

أعلنت شركة تطوير الهندسة الفضائية الصينية التابعة لمؤسسة العلوم والصناعة الفضائية انها تطور حاليا نوعا جديدا من مركبات النقل الفضائية على أن تبدأ أول رحلة لهذا النوع من المركبات العام المقبل.

ونقلت وكالة الانباء الصينية شينخوا عن رئيس مجلس إدارة الشركة ليو دونغ مينغ قوله إنه “يتم تطوير المركبة الفضائية باستخدام عدة تكنولوجيات حديثة مثل الدروع الحرارية المرنة والمواد المركبة ما يجعل طاقتها أكبر وتكلفتها أقل”.

وتمتلك شركة تطوير الهندسة الفضائية القدرة الكاملة على البحث وتطوير الأقمار الصناعية مع تركيزها على الصغيرة منها وبرامج الفضاء التجارية الأخرى.