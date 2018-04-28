ليفانتي يتغلب على اشبيلية ويقترب من ضمان البقاء بالدوري الاسباني

مدريد-سانا

تغلب ليفانتي أمس على ضيفه اشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد ليضمن بنسبة كبيرة البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني بكرة القدم.

ووضع المهاجم روجر مارتي فريقه ليفانتي في المقدمة بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 11 لكن لاعب إشبيلية الصاعد كارلوس فرنانديز تعادل بعد خمس دقائق من تسديدة رائعة الا ان خوسيه لويس موراليس عاد وسجل هدف الفوز في الدقيقة 74 ليعمق جراح الفريق الأندلسي.

وهذا الفوز هو السادس لليفانتي في ثماني مباريات حيث ارتقى للمركز 16متقدما على إسبانيول ويبتعد بفارق 12 نقطة عن ديبورتيفو لاكورونيا أول الفرق بمنطقة الهبوط والذي تتبقى له أربع مباريات منها مواجهة مع برشلونة القريب من حسم اللقب غدا الأحد.

ويحتل اشبيلية المركز السابع برصيد 48 نقطة وسيخوض معركة من أجل التأهل للدوري الأوروبي إذ يتقدم بفارق الأهداف على خيتافي الثامن وبنقطة واحدة على جيرونا التاسع.