اليمن:مقتل وإصابة عدد من جنود النظام السعودي في نجران

صنعاء-سانا

نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم عمليتين هجوميتين على مواقع جيش نظام بني سعود ومرتزقته فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم بنجران جنوب غرب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله: “أن العمليتين استهدفتا موقعي الطلعة والشرفة وأدتا إلى مقتل وجرح عدد من جنود نظام بني سعود والمرتزقة.

وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا دك تجمعات جيش النظام السعودي ومرتزقته في موقعي الشرفة والسديس إضافة إلى مواقع المرتزقة في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء محققا إصابات مباشرة لافتا إلى قنص ثلاثة جنود سعوديين في موقع العش وقنص اثنين من المرتزقة في موقع الشبكة بنجران.

وتأتي عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية ردا على الاعتداءات المتواصلة من جيش النظام السعودي على المحافظات اليمنية.

الى ذلك قتل مواطن يمني وأصيب اثنان آخران اليوم بنيران حرس الحدود التابع للنظام السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة كما أصيب مواطنان يمنيان اخران بقصف صاروخي سعودي استهدف مديرية حيدان بنفس المحافظة.

وكان طيران العدوان السعودى شن أمس 41 غارة على مختلف المحافظات اليمنية فيما قصفت مدفعيته المناطق الحدودية ما تسبب باضرار جسيمة فى ممتلكات المواطنين اليمنيين.