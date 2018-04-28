نادال يتأهل للدور قبل النهائي في بطولة برشلونة للتنس

برشلونة-سانا

عزز الإسباني رفائيل نادال سجله المتميز الى 42 انتصارا بمجموعة متتالية على الملاعب الرملية بفوزه على السلوفاكي مارتن كليزان اليوم بنتيجة 6-صفر و7-5 ليصعد للدور قبل النهائي في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس.

وسيتقابل نادال مع الفائز من مباراة البلجيكي ديفيد جوفين والاسباني روبرتو باوتيستا اغوت على أمل الصعود للنهائي وتوسيع سجله إلى 18 فوزا متتاليا على الملاعب الرملية.

وكان كليزان المصنف 140 عالميا على بعد نقطة واحدة من أن يصبح أول لاعب يقتنص مجموعة في الملاعب الرملية من اللاعب الإسباني منذ أن فعلها دومينيك تيم في أيار 2017 لكن مهارات نادال المصنف الأول عالميا حرمته من ذلك .