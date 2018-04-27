زاخاروفا: حجم دين المنظمات الدولية على أمريكا “هائل”

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حجم الدين المستحق للمنظمات الدولية على أمريكا “هائل” مشيرة إلى المساهمات غير المسددة من جانب واشنطن لبعضها.

وأوضحت زاخاروفا على صفحتها في موقع “فيسبوك” أن الديون المتراكمة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” على الولايات المتحدة التي خرجت من المنظمة في العام الماضي بلغت أكثر من 540 مليون دولار وذلك تعليقا على ادعاء المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي بأن واشنطن تسهم في ميزانية الأمم المتحدة “بأكثر من مساهمة أكبر 3 مانحين مجتمعين”.

وأضافت زاخاروفا “وصل حجم الاشتراكات غير المسددة من جانب الولايات المتحدة في عام 2018 وفي عام 2017 بما في ذلك التسديدات الدورية لميزانية الأمم المتحدة والمساهمات في ميزانيات عمليات حفظ السلام وميزانية المحكمة الدولية إلى مليارين و278 مليونا و520 ألف دولار و88 سنتا”.

وتابعت زاخاروفا متوجهة بالإشارة إلى المندوبة الأميركية “يبدو أنك يا هايلي لا تعرفين أن حجم دين الدولة الأمريكية يبلغ 21 تريليون دولار أي 106 بالمئة من الناتج الإجمالي وانطلاقا من المنطق المعتمد لديك.. معكم لا يجوز التصويت بل وحتى التحدث”.

وكانت هايلي اعتبرت في وقت سابق أن الولايت المتحدة تسدد 22 بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة على حد قولها متجاهلة ديون واشنطن المتراكمة على المنظمات الدولية.

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