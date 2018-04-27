مقتل 7 أطفال وإصابة 19 آخرين طعنا بالسكين في الصين

بكين-سانا

أعلنت السلطات الصينية اليوم مقتل سبعة أطفال وإصابة 19 آخرين طعنا بالسكين في شمال الصين.

وذكرت هيئة الإعلام في منطقة ميجي بمقاطعة شانجي شمال الصين على موقعها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي: “أن شخصا يحمل سكينا قام بمهاجمة مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من المدرسة ما أسفر عن مقتل سبعة أطفال وإصابة 19 آخرين” مشيرة إلى أن السلطات اعتقلت المهاجم دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتعتبر هذه الهجمات قليلة الحدوث في الصين وكان آخرها اقتحام مسلح دار حضانة أطفال في مدينة بينغشانغ العام الماضي وإصابة 11 طفلا في الهجوم.