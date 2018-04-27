يوهانيس يطالب رئيسة وزرائه بالاستقالة لزيارتها (إسرائيل)

بوخارست-سانا

طالب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم باستقالة رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا على خلفية زيارتها كيان الاحتلال الإسرائيلي وموافقة حكومتها على مذكرة سرية لنقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة دون علمه.

ونقلت وكالة رويترز عن يوهانيس قوله في بيان: إن “دانتشيلا لا تتصرف بشكل يتناسب مع صلاحيات منصبها وهذا بدوره يجعل الحكومة نقطة ضعف لدى رومانيا لذلك أطالب علنا باستقالتها”.

وحذر الرئيس الروماني من أن نقل سفارة رومانيا إلى القدس يعتبر انتهاكا للقانون الدولي .

ويعتبر القرار النهائي لنقل السفارة بيد الرئيس الذي قال إنه لم يستشر في الأمر وذلك بموجب دستور البلاد كما أن دانتشيلا زارت “إسرائيل” هذا الأسبوع دون أن تستشير الرئيس أيضا قبل السفر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في السادس من كانون الأول من العام الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلى الغاصب ونقل السفارة الأميركية إليها في خطوة تمثل استخفافا بالقانون الدولي والقرارات الدولية وتثير استياء وإدانات دولية واسعة.