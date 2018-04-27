روسيا..القبض على خلية تابعة لداعش خططت لأعمال إرهابية بموسكو

موسكو-سانا

ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم القبض على خلية نائمة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي مؤلفة من أربعة عناصر كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في موسكو.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للجهاز “إن هيئة الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقفت نشاط أربعة أعضاء في خلية نائمة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي حيث أثبت التحقيق أن هذه المجموعة جاءت من بلدة نوفي أورينغوي في دائرة يامالو نينيتس الفيدرالية وكانت تخطط لشن سلسلة من الأعمال الإرهابية في العاصمة موسكو”.

ولفت جهاز الأمن إلى أن اعضاء الخلية تلقوا تعليماتهم من متزعمي التنظيم في سورية عبر تطبيق تلغرام كما انهم يرتبطون بعدد من المتطرفين في نوفي أورينغوي.

وأضاف البيان “إنه تمت مصادرة عدد كبير من المخطوطات الدينية المتطرفة ومواد فيديو تروج لأنشطة “داعش” كما تم قطع قنوات اتصال كان قد أطلقها المتواطئون مع رعاتهم الأجانب ولا تزال إجراءات التحري والتحقيق مستمرة”.