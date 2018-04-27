طريقة مبتكرة تقضي على أمراض السرطان المستعصية

واشنطن-سانا

اكتشف علماء أمريكيون طريقة مبتكرة تنشط الجهاز المناعي وتقضي على أكثر الأورام السرطانية عدائية ومقاومة للعلاج.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان للعلماء منشور في مجلة “MedicalXpress” قوله “إن الطريقة الجديدة التي استطاع فيها علماء جامعة سينسيناتي تنشيط الخلايا المناعية وتوجيهها لمكافحة أمراض السرطان”.

ووفقا للباحثين” فإن تراجع نشاط البروتينات الغشائية (جزيئات تسمح بالتعرف على الخلايا المحيطة وتحدد طريقة التعامل أو التفاعل معها في قنوات البوتاسيوم “KCa3.1” يحدث بسبب روابط الأدينوزين التي تتراكم بشكل كبير في أنسجة الأورام.

ويعد الأدينوزين قامعا للجهاز المناعي، لكن الأخصائيين أثبتوا أن تثبيط الخلايا اللمفاوية يحدث بشكل غير مباشر من خلال بروتينات الغشاء وليس من خلال مسارات الإشارات وهذا ما يمنع تغلغل الخلايا التائية القاتلة في الخلايا السرطانية للقضاء عليها.

ويعتقد العلماء أن العقار الذي يعيد عمل قنوات البوتاسيوم “KCa3.1”، يساعد بدوره الخلايا التائية القاتلة للوصول إلى خلايا الأورام على الرغم من غياب الأدينوزين وستساعد هذه العملية مع العلاج المناعي في علاج أورام الخلايا اللمفاوية المستعصية.