باقري: استراتيجية إيران الدفاعية غير قابلة للتغيير

طهران-سانا

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن استراتيجية إيران الدفاعية والقائمة على التصدي لمخططات الاستكبار ودعم الأحرار في العالم غير قابلة للتغيير.

وقال باقري في كلمة اليوم أمام “ملتقى التعبويين” بطهران “إن الكيان الصهيوني ليس سوى فقاعة هواء ومحاولاته لمنع الشعب الإيراني من تحقيق أهدافه وتطلعاته ستبوء بالفشل لأن المستقبل واضح وأهدافنا مرسومة بوضوح وهي تتمثل بطرد الولايات المتحدة وأذيالها من إرهابيي داعش وجبهة النصرة وباقي المجموعات التكفيرية من المنطقة ومن العراق وسورية وإعادة الأمن إليها”.

ولفت باقري إلى أن شعوب المنطقة شهدوا جميع المؤامرات الغربية ونتائجها على بلدانهم وأدركوا تماما ما يسعى إليه الغرب الذي يدعم الجماعات التكفيرية في منطقتهم.