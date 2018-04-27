فنزويلا وبنما تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

كراكاس-سانا

اتفقت فنزويلا وبنما على استئناف العلاقات الدبلوماسية والملاحة الجوية بينهما بعد أزمة تسببت بها الأخيرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيره البنمي خوان كارلوس فاريلا الليلة الماضية: “وافقنا على عودة سفيري فنزويلا وبنما واستئناف الرحلات الجوية اعتبارا من الغد”.

وأعلن مادورو عن تشكيل لجنة برئاسة وزيري خارجية فنزويلا خورخي اريازا ونظيرته البنمية ايزابيل سان مالو بهدف حل المشاكل والمسائل العالقة بين البلدين.

من جهتها أشارت الحكومة البنمية في بيان إلى حرصها على الحفاظ على علاقات ثنائية بناءة وعدم التعرض لرفاه المواطنين.

وكانت بنما افتعلت أزمة مع فنزويلا بعد إقدامها على نشر لائحة بـ 55 شخصية فنزويلية من بينها مادورو اعتبرتها تشكل “خطرا كبيرا” ما جعل فنزويلا تتخذ قرارا بتعليق العلاقات الاقتصادية والمالية لمدة ثلاثة أشهر مع أكبر المسؤولين والمؤسسات البنمية.

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