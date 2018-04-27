قرية جنكمرة بريف حمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع إيران يقيم مؤتمره السنوي
2018-04-27
ماتيس يعلن أن فرنسا أرسلت جنودا إلى سورية لدعم قوات واشنطن
2018-04-26
استطلاع للرأي: ثلثا الروس يؤيدون دعم بلادهم لسورية
2018-04-26
رئيس وكالة برنسا لاتينا يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع وكالة سانا
2018-04-26
ظريف يجدد التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية
2018-04-26
وزراء خارجية الدول الضامنة يعقدون اجتماعاً في موسكو السبت
2018-04-25
تشيجوف: أصوات الغرب لا تعلو إلا عند تعرض الإرهابيين للخطر
2018-04-25
محليات
زخات غزيرة من المطر متوقعة فوق مناطق متفرقة… وهطلات مطرية أغزرها 55 مم في بصرى ودرعا
2018-04-27
إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة سيول جارفة في منطقة ركن الدين بدمشق- فيديو
2018-04-26
الجمعية الحرفية للمصورين بحمص تكرم 16 مصورا حربيا
2018-04-26
تخريج مجموعة جديدة من دورات تلاميذ الشرطة بدمشق
2018-04-26
وفد كنسي أمريكي فرنسي لـ صباغ: سننقل إلى الرأي العام صور المحبة لدى السوريين وما عانوه من الإرهاب
2018-04-26
جامعة دمشق تكرم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في أولمبياد الرياضيات
2018-04-26
تأهيل مقطع من مشروع طريق المتحلق الغربي لمدينة السويداء
2018-04-26
رياضة
أتلتيكو مدريد ينتزع التعادل أمام أرسنال في الدوري الأوروبي بكرة القدم
2018-04-27
نادال يبلغ دور الثمانية لبطولة برشلونة للتنس
2018-04-27
بمشاركة 68 لاعبا.. اختتام بطولة الجمهورية للملاكمة
2018-04-26
500 ألف سائح في روسيا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم
2018-04-26
ريا ل مدريد يهزم بايرن في عقر داره بدوري أبطال أوروبا
2018-04-26
فوز جبلة على الحرية وتعادل الساحل مع الفتوة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
2018-04-25
ميدالية ذهبية لسورية في رياضة الكيك بوكسينغ بأوكرانيا
2018-04-25
اقتصاد
بنك سورية الدولي الإسلامي يقر رفع رأسماله إلى 15 مليار ليرة ويوزع أسهما مجانية على مساهميه
2018-04-26
أربعة مشاريع استثمارية جديدة بالسويداء توفر نحو 80 فرصة عمل
2018-04-26
120 شركة في معرضي سيريا تك ورويال هوم
2018-04-26
ملتقى رجال الأعمال باللاذقية.. تشجيع الاستثمار والتوسع في إنشاء مناطق صناعية وحرفية
2018-04-26
معمل أعلاف عدرا إلى العمل من جديد
2018-04-26
سورية تشارك بإحياء اليوم العالمي للملكية الفكرية
2018-04-25
انتشار زراعة الخضار داخل الأنفاق في ريف الحسكة
2018-04-25
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بعثتا روسيا وسورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقدمان 17 شاهدا لإثبات أن الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما مسرحية
الجعفري: حق سورية السيادي على الجولان المحتل لا يخضع للتفاوض أو التنازل- فيديو
وفد كنسي أمريكي فرنسي لـ صباغ: سننقل إلى الرأي العام صور المحبة لدى السوريين وما عانوه من الإرهاب
زاخاروفا: لم يتم العثور في دوما على ضحايا أو مصابين أو آثار لاستخدام الكيميائي
المبعوث الصيني الخاص إلى سورية: ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب
الجيش يتقدم في عملياته ضد الإرهابيين بالحجر الأسود ويسيطر على شبكات أنفاق وكتل أبنية بمنطقة المعامل
قرية جنكمرة بريف حمص
2018-04-27
صور من سورية
قرية جنكمرة
2018-04-27
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