الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع إيران يقيم مؤتمره السنوي

طهران-سانا

أقام الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع إيران مؤتمره السنوي تحت شعار “طلبة سورية في الجامعات والمعاهد كما في الجبهات صامدون ومنتصرون”.

وتضمن المؤتمر الذي أقيم في السفارة السورية في طهران قراءة التقرير السياسي والنقابي لفرع طلبة سورية في إيران والوقوف على مشاكل الطلاب الدراسية والإدارية وتدوين التوصيات والمقترحات كما تم انتخاب الأعضاء الشواغر الثمانية وهم ثلاثة أصلاء وخمسة احتياط.

وقدم السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود خلال المؤتمر عرضا للتطورات الميدانية والسياسية في الحرب الإرهابية السافرة ضد سورية مشيرا إلى أن الطلبة في الداخل والخارج جسدوا في مواجهتهم للمشروع الإرهابي وداعميه كل الانتماء لقضاياهم ومبادئهم وهويتهم الوطنية وقيمهم الحضارية.

من جانبه عامر طلاس عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد أكد أن سورية تحتاج لكوادرها لكي يسهموا في بنائها وتطويرها.

وأشار طلاس إلى أن الاتحاد الوطني للطلبة يسعى لتذليل العقبات أمام الطلاب الدارسين خارج البلاد من خلال التواصل مع فروعه في الخارج وتأمين ما يحتاجونه عبر الامكانيات المتاحة.

حضر المؤتمر أعضاء السفارة وجمع من الطلاب الدارسين فى مختلف الجامعات الإيرانية.