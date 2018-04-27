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إصابة ثلاثة أشخاص بجروح نتيجة سيول جارفة في منطقة ركن الدين بدمشق- فيديو

2018-04-26

دمشق-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح ووقعت أضرار مادية بعدد من السيارات اليوم نتيجة سيول جارفة في منطقة ركن الدين بدمشق.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة لمندوبة سانا أن سيولا جارفة نتيجة الأمطار الغزيرة بدمشق أدت إلى جرف خمس سيارات على الأقل في وادي السفيرة بمنطقة ركن الدين السكنية ما أدى إلى إصابة شخصين كما جرفت السيول امرأة في الطريق مشيرا إلى نقل المصابين إلى مشفى ابن النفيس حيث تلقوا العلاج قبل مغادرته.

ولفت المصدر إلى أن السيول أدت إلى انجراف في التربة في المنطقة ذاتها ما أدى إلى أضرار مادية بعدد من السيارات مشيرا إلى أن المياه غمرت ساحات الأمويين وعرنوس ونفق الثورة وتسببت باختناقات مرورية عدة ساعات.
وفي ريف دمشق أفاد مصدر في قيادة الشرطة لسانا بأن المياه غمرت العقدة الطرقية في ضاحية قدسيا وأدى ذلك إلى غرق عدة سيارات تم سحبها لاحقا دون تسجيل إصابات.

وأضاف المصدر إنه تم قطع الكهرباء مؤقتا عن الضاحية تجنبا لحدوث ماس كهربائي.

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