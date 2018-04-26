مجلس مدينة الحسكة يخصص أرضا لبناء مخبز لذوي الشهداء

الحسكة-سانا

خصص مجلس مدينة الحسكة أرضا مساحتها 440 مترا في حي الميرديان لبناء مخبز في المنطقة يوزع إنتاجه من مادة الخبز مجانا لذوي الشهداء.

وبين رئيس مجلس المدينة بسام العفين في تصريح لمراسل سانا أن الأرض التي تعود ملكيتها لمجلس المدينة تم تقديمها مجانا لقيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي التي ستقوم خلال الفترة القادمة ببناء فرن يوزع إنتاجه من مادة الخبز مجانا لذوي الشهداء تقديرا للتضحيات الجسام في سبيل منعة وعزة الوطن.

يشار إلى أن نقابة المحامين في محافظة الحسكة قامت خلال السنة الماضية بإنشاء عدد من الأكشاك والبراكيات ووضعها في شوارع مدينة الحسكة وتخصيص ريع استثمارها لصالح ذوي الشهداء.