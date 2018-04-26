المبعوث الصيني الخاص إلى سورية: ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب

بروكسل-سانا

أكد المبعوث الصيني الخاص إلى سورية شيه شياو يان ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب في سورية بالتوازي مع تعزيز اتفاق وقف الأعمال القتالية في البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن شيه قوله في مؤتمر صحفي بمقر البعثة الصينية إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “إن إجراءات مكافحة الارهاب في سورية يجب ان تتواصل بالتوازي مع وقف الاعمال القتالية”.

وأضاف شيه “يتعين على المجتمع الدولي أن يستمر في تطبيق معيار واحد وموحد عند ضرب جميع التنظيمات الإرهابية التي تصنفها الأمم المتحدة على هذا النحو”.

وكان شيه جدد يوم الأحد الماضي في مؤتمر صحفي بالقاهرة التاكيد على ضرورة احترام سيادة واستقلال ووحدة اراضى سورية مشددا على موقف الصين الرافض لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية وعلى قناعة بلاده بعدم وجود حل عسكرى للازمة في سورية.