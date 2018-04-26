زاخاروفا: لم يتم العثور في دوما على ضحايا أو مصابين أو آثار لاستخدام الكيميائي

موسكو -سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مسرحية الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما كانت ذريعة لشن العدوان الثلاثي الغربي على سورية مشيرة إلى أنه لم يتم العثور في دوما على أي ضحايا أو مصابين أو آثار لاستخدام الكيميائي.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم: “لا بد من محاسبة من نفذ الحملة الدعائية الكاذبة الخاصة بالهجوم الكيميائي المزعوم في دوما”.

وأضافت زاخاروفا إن شهود عيان من سورية سيقدمون شهاداتهم خلال مؤتمر صحفي تعقده البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

يتبع..