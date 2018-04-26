الجيش اليمني يستهدف بصاروخ تجمعات لجيش العدوان السعودي في نجران

صنعاء-سانا

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ من نوع “زلزال 2” اليوم تجمعات لجيش النظام السعودي ومرتزقته في نجران جنوب غرب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري في نجران قوله: “إن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ “زلزال 2″ تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع السديس بمنطقة نجران”.

وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا دك تجمعات المرتزقة في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء محققاً إصابات مباشرة بينهم.

وكان الجيش اليمني استهدف بصاروخ بالستي أمس تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في المخا بمحافظة تعز مخلفا عشرات القتلى من المرتزقة بينهم متزعمين.

من جهة أخرى تمكنت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية من قنص 13 من مرتزقة العدوان في جبهات الساحل الغربي وصرواح بمحافظتي الجوف ومأرب.