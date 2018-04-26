ريا ل مدريد يهزم بايرن في عقر داره بدوري أبطال أوروبا

ميونيخ-سانا

عدل ريا ل مدريد الاسباني حامل اللقب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 اليوم على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل بايرن أولا عبر لاعبه جوشوا كيميش لكن مارسيلو مدافع ريا ل مدريد الذي يسعى للفوز باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 44 على عكس سير اللعب.

ومن هجمة مرتدة سريعة أحرز البديل ماركو اسينسيو هدف الفوز لريا ل مدريد بعدما وضع الكرة بشكل رائع في شباك حارس بايرن في الدقيقة 57.

وتمثل هذه النتيجة تكرارا لنتيجة مباراة ذهاب دور الثمانية بين الفريقين العام الماضي عندما مضى ريا ل قدما ليفوز إيابا ويصبح بعدها أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال.

وكان ليفربول الانكليزي تغلب على ضيفه روما الإيطالي بنتيجة 5-2 أمس في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي الأخرى.