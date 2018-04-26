ظريف يجدد التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية

بروكسل-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مجددا اليوم أن الأزمة في سورية يمكن حلها سياسيا فقط وفي إطار عملية سياسية حقيقية شاملة من قبل الشعب السوري مع احترام كامل السيادة الوطنية ووحدة أراضي واستقلال سورية.

وجدد ظريف في كلمة له خلال مؤتمر حول سورية عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل إدانة إيران للعدوان الثلاثي اللا قانوني على سورية الذي أقدمت عليه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشيرا في هذا الصدد إلى الادعاءات الأخيرة المطروحة ضد سورية بخصوص الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي وتأثير الإجراءات التدخلية الأحادية الجانب من قبل بعض الدول في سورية موضحا أن التدخلات الخارجية تعوق التوصل إلى حل للأزمة و”تجعل الأوضاع أكثر سوءا من ذي قبل”.

وأشار ظريف إلى أن الأولوية الرئيسية هي وقف الأعمال القتالية مؤكدا استعداد إيران للتعاون من أجل إعادة إعمار سورية.

وكان ظريف أكد أمس الأول فى حوار مع موقع “المونيتور” الأميركي ضرورة الاهتمام والعمل على تحقيق الحل السياسي في سورية وقال “أعتقد أن على الجميع الابتعاد عن ذهنية الاستراتيجية العسكرية في سورية والاهتمام بالحل السياسي”.

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