منظمة دولية: النظام القضائي السعودي لا يوفر محاكمات عادلة

الرياض-سانا

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن النظام القضائي السعودي “لا يوفر محاكمات عادلة” داعية إلى تحسينه.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها اليوم إن سلطات النظام السعودي أعدمت 48 شخصا حتى الآن خلال العام الجاري نصفهم في جرائم تتعلق بالمخدرات فيما لا يزال مدانون آخرون على قائمة الإعدام.

وأشارت المنظمة إلى أن النظام السعودي نفذ حوالي 600 عملية إعدام منذ بداية عام 2014.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن “أي خطة للحد من الإعدامات المتصلة بالمخدرات يجب أن تتضمن تحسينات في النظام القضائي الذي لا يوفر محاكمات عادلة”.

يشار إلى أن النظام السعودي القائم على الأيديولوجيا الوهابية التكفيرية والمفتقر إلى أدنى مبادئ الديمقراطية المتمثلة بحق الانتخاب وحكم الدستور أعدم مطلع عام 2016 “47” شخصا دفعة واحدة ومن بينهم معارضين لسياسة الاستبداد والقمع التي ينتهجها هذا النظام.

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