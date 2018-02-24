توزيع بطاقات العلاج الصحي المجاني على 1300 أسرة شهيد في منطقة الغاب

حماة-سانا

وزعت شعبة الغاب لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم دفعة جديدة من بطاقات العلاج الصحي المجاني على 1300 من أسر الشهداء المدنيين والعسكريين في عدد من قرى وبلدات مرداش والنهر البارد والخندق والعشارنة والعوينة بمنطقة الغاب.

وعبر عدد من ذوي الشهداء عن تقديرهم لجهود الهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في المحافظة مؤكدين أن دماء الشهداء التي روت أرض الوطن هي الضامن لبقاء سورية واحدة موحدة.

وأوضح أمين الشعبة شريف حمودة في تصريح لمراسلة سانا أن توزيع البطاقات يأتي ضمن إطار عمل الهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في المحافظة ويتم من خلال قوائم تعدها الشعبة بحيث يتم إيصالها عبر أمناء الفرق الحزبية واللجان في مجالها مباشرة إلى أسر الشهداء مؤكدا أن هدف المشروع تقديم الخدمات الطبية المجانية لذوي الشهداء ضمن عيادات الأطباء والمشافي العامة.

وبين حمودة أنه يتم حاليا إعداد قاعدة بيانات لجرحى الجيش والقوات المسلحة بالمحافظة ليجري من خلالها تقديم الدعم والرعاية الصحية لهم ولا سيما لمن لديهم إعاقات دائمة بنسبة 80 بالمئة.