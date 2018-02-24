إصابة امرأة بقصف مدفعي سعودي في صعدة

صنعاء-سانا

واصل طيران النظام السعودي غاراته على المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية فيما أصيبت امرأة بجروح في محافظة صعدة جراء قصف مدفعي سعودي.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن “طيران العدوان السعودي شن صباح اليوم ثلاث غارات على مديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء كما شن عدة غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة”.

وفي غضون ذلك أصيبت امرأة بجروح جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح في صعدة.

من جهة ثانية وفي إطار ردها على غارات العدوان السعودي استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة النظام السعودي فى جبهة الساحل الغربي بصاروخ موجه ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم بحسب مصدر عسكري.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت أيضا تجمعات لقوى العدوان السعودي في الساحل الغربي بصلية من صواريخ الكاتيوشا وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان لنقل القتلى والمصابين.

ويشن التحالف الذي يقوده النظام السعودى عدوانا على اليمن منذ آذار عام 2015 ما خلف عشرات آلاف الضحايا من المدنيين ودمارا بالبنى التحتية في البلاد إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الأوبئة والأمراض بسبب الحصار الشامل.