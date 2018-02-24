اللمة الطيبة في حماة… مبادرة لتعزيز التماسك المجتمعي

حماة-سانا

أقامت مطرانية حماة للروم الأرثوذكس ومطرانية السريان الأرثوذكس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم فعالية “اللمة الطيبة” في دار المسنين بحماه والتي تهدف لتعزيز التماسك المجتمعي ونشر ثقافة المحبة.

وذكر الدكتور هيثم طحان مدير مبادرة ومضات الشبابية في تصريح لمراسل سانا أنه تمت دعوة 50 مسنا من خارج دار المسنين بالإضافة إلى أقرانهم المقيمين في الدار والعاملين فيها لهذه الفعالية التي اشتملت مسابقات ترفيهية وعزف مقطوعات موسيقية واغاني وتوزيع جوائز بهدف إدخال الفرحة إلى قلوبهم ودعمهم نفسيا.

وأشار عامر طيفور رئيس جمعية دار المسنين الى أنه تم الحرص على دعوة المسنين من مدينة حماة وريفها ومن مختلف المحافظات والوافدين إلى حماة وذلك لتحقيق الغاية المنشودة من هذا اللقاء وسط أجواء المودة والتآلف.

واختتم اللقاء بمائدة المحبة الجماعية.

يذكر أن فعالية مماثلة أقيمت الخميس الماضي في ساحة الكنيسة الإنجيلية في حي باب قبلي تم خلالها دعوة نحو 180 شخصا يمثلون مختلف أطياف المحافظة.