السيناريست جورج عربجي: مسلسل روزانا حكاية من صلب الحرب

دمشق-سانا

يصنع السيناريست والكاتب جورج عربجي خلطة درامية معاصرة جديدة في عمله الثاني بعنوان “روزانا” الذي انهى المخرج عارف الطويل تصويره مؤخراً

ليقدم عبره قصة عائلة حلبية تعرضت لظروف قاسية واضطرت للانتقال والعيش في دمشق ضمن سياقات درامية متشابكة تلخص مرارة الحرب على سورية بقالب درامي انساني وصولاً الى تحرير مدينة حلب من الإرهاب.

وعن قصة العمل قال السيناريست عربجي في حديث لـ سانا: “اعتمدت في صياغة حكايتي على الصدق في التعاطي مع ذائقة المشاهد وابتعدت عن الشعارات وفرض الرأي اللذين ينأى عنهما المشاهد” مبينا أن العمل يحمل مقولة “ارحموا عزيز قوم ذل”.

وأضاف عربجي: “في زمن الحرب هناك حكايات كثيرة من الواقع ومهمة الدراما لا تقتصر على نشر تلك الحكايات لتستجدي تعاطف المشاهد لكن واجبها هو الدعم النفسي والتوعوي وإيصال أمل صادق عبر قصة وشخوص حقيقيين من صلب المجتمع لا يتم استهجانها”.

ولفت عربجي إلى أن وزارة الإعلام تقاوم الحصار المفروض على الدراما السورية وتستمر في دعم انتاجها عن طريق المؤءسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

وأوضح كاتب امرأة من رماد انه عند كتابة أي عمل درامي لا يفضل معرفة من سيلعب الأدوار التي يكتبها كي لا ينحاز لشخصية الممثل وتؤءثر على طريقة كتابته لها مشيرا إلى أن مرحلة كتابة نص روزانا لم تشهد تدخلات في سياق الأحداث وبناء مجريات القصة من قبل المخرج او الجهة المنتجة.

وقال: إن “حصلت تعديلات على العمل خلال عمليات التصوير فهذا شيء لن أعرفه إلا بعد عرض المسلسل وآمل ألا تكون هناك تعديلات جذرية تؤثر على الحامل الدرامي للمسلسل” مؤكدا أن المخرج الطويل كان أميناً على النص خلال مراحل تصويره.

ورأى عربجي أن التناغم بين الكاتب و المخرج أمر ضروري كون النص هو حجر الأساس لأي عمل فني وهو إنعكاس لأفكار الكاتب على الورق ورؤيته لقصة العمل وعندما يمتلك المخرج ذات رؤءية الكاتب يتحقق التناغم الذي يخدم العمل بشكل كبير ويوصل المقصود من العمل الى المشاهد و إلا سقط العمل ككل.

وعبر عربجي عن تفاؤله بنجاح روزانا وقال: “عندما انتهيت من كتابة المسلسل كان هناك الكثير من الاراء الإيجابية حوله من المخرج والجهة الإنتاجية وصولاً الى النجوم الكبار الذين قرؤءوا النص كما لمست خلال التصوير أن المخرج يعمل بمنتهى الإخلاص والدقة على تفاصيل النص وتشابك الأحداث والخطوط”.

وأعرب عربجي في ختام حديثه عن أمله في أن تنعكس الأجواء الإيجابية التي نفذ فيها مسلسل روزانا للوصول الى النجاح المرجو والذي سيكون كل فريق العمل شريكا في تحقيقه.

العمل الذي تنتجه المؤسسة العامة للانتاج الاذاعي والتلفزيوني يضم بين صفوف ابطاله كلا من الفنانين بسام كوسا وديمة قندلفت وانطوانيت نجيب وجيانا عنيد وعلي كريم واندريه سكاف وتولاي هارون و توفيق اسكندر أحمد وعامر علي و غسان مكانسي وناصر وردياني ولجين إسماعيل وبلال مارتيني وايمان الغوري وهبة زهرة وليا مباردي وآخرين.

محمد سمير طحان