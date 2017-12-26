الصليب الأحمر الدولي ينتقد سلطات الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

انتقد الصليب الأحمر الدولي اليوم الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال نقل أسر الفلسطينيين المعتقلين في سجونها وذلك بعدما ظهر عضو بالكنيست في تسجيل مصور وهو يوجه إهانات على متن حافلة تقل أقارب في زيارة لمعتقلين لديها.

ونقلت “رويترز” عن سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة قولها في بيان أن “الأسر لها الحق في زيارة أقاربها بطريقة كريمة… السلطات المختصة مسؤولة عن ضمان إجراء الزيارات بطريقة آمنة ودون تدخل” مشيرة إلى أن من واجب السلطات الإسرائيلية ضمان سلامة وكرامة الأسر الفلسطينية التي تزور المعتقلين.

واستقل عضو الكنيست أرون حزان الحافلة عند الحدود مع غزة وتبعته أطقم التصوير وقال على “تويتر” إنه أبلغ الأقارب أن المعتقلين “إرهابيون يجب أن يموتوا”.

وكانت الأسر على متن الحافلة في طريقها إلى سجن نفحة قادمة من قطاع غزة في موكب ترافقه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.