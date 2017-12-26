التقليل من تناول اللحوم يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب

أوتاوا-سانا

توصلت دراسة كندية حديثة إلى أن التقليل من تناول اللحوم أو الألبان وزيادة كميات البروتينات النباتية في النظام الغذائي اليومي للإنسان يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5 بالمئة وتحديدا الأشخاص المدخنين ومن يعانون السمنة.

وبحسب نتائج الدراسة التي شملت عينة عشوائية من الأشخاص فإن الأطعمة النباتية مثل البقوليات والمكسرات يمكن أن تعود بالفائدة الكبرى على صحة الجسم كله وصحة القلب على وجه الخصوص.

وأشار الباحثون إلى أن فول الصويا الذي تم استخدامه في الدراسة ومصادر أخرى من البروتينات النباتية تقلل من احتمال الوفاة مبكرا بسبب الأمراض القلبية بنسبة 12 بالمئة لافتين إلى إمكانية زيادة الفوائد الصحية إذا تناول الناس مجموعة من البروتينات النباتية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول المفيد والألياف الغنية كالشوفان.

وألقت دراسات طبية وغذائية سابقة الضوء على النظام النباتي وفائدته الصحية وخاصة بعد تأكيد الكثير من الأبحاث أن زيادة كمية اللحوم في النظام الغذائي اليومي للإنسان تؤدي لارتفاع احتمال الوفاة مبكرا بسبب الأمراض القلبية والأوعية الدموية.