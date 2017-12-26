السفير حداد يشارك في ذكرى تأبين ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت أثناء توجهها إلى سورية

موسكو-سانا

شارك السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد مع وفد من وزارة الدفاع الروسية برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف في حفل تأبين وضعت خلاله أكاليل الزهور على أضرحة ضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت في البحر الأسود بعد إقلاعها من مدينة سوتشي متوجهة إلى سورية في الخامس والعشرين من كانون الأول الماضي.

وقال السفير حداد في مقبرة الشواهد التذكارية العسكرية الفيدرالية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مدينة ميتيشي بضواحي موسكو “إن أثر الإرهاب لم يقتصر على المدنيين السوريين فقط وإنما طال المدنيين الروس أيضاً وهؤلاء الفنانون والصحفيون الذين بادروا للاحتفال مع الجنود والضباط الروس في حميميم يعتبرون أيضا من ضحايا الإرهاب الأسود الذي ضرب سورية بتمويل ودعم من قبل أعداء السلم والحرية في العالم”.

وأضاف السفير حداد “إن ذكرى هؤلاء الفنانين الأبطال الذين حاولوا مشاركة أبناء بلدهم في حميميم في احتفالات رأس السنة ونقلهم إلى أجواء الوطن الروسي وتقاليد الشعب الروسي بعد أدائهم مهامهم في دك مواقع الإرهابيين في سورية ستبقى خالدة في قلوبنا وقلوب السوريين كافة إلى جانب ذكرى شهدائنا الأبرار إلى الأبد”.

ووقف المشاركون دقيقة صمت ثم أطلقت المدفعية 21 طلقة تكريماً لذكرى شهداء الطائرة المنكوبة ترافقت مع أنغام النشيد الوطني الروسي.

وفي موازاة ذلك افتتح اليوم في المركز الرئيسي للبث التلفزيوني في موسكو “أوستانكينو” نصب تذكاري للصحفيين الروس الذين لقوا حتفهم قبل عام في الطائرة ذاتها.

كما أقامت مدينة سوتشي حفل عزاء تذكاريا تكريما لذكرى الفنانين الروس من فرقة ألكسندروف الذين توفوا قبل عام في حادث تحطم الطائرة ووضع سكان المدينة الزهور والشموع فوق مياه البحر تكريما لأرواح الضحايا.