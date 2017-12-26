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الجيش المصري يقضي على 8 إرهابيين في سيناء

2017-12-25

القاهرة-سانا

قضى الجيش المصري على ثمانية إرهابيين خلال عملية استهدفت أوكارهم في سيناء.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي في بيان “تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة والقبض على إرهابي تاسع وسط سيناء” فضلا عن اكتشاف وتدمير 8 مخابئ بالإضافة إلى دراجة نارية وعبوة ناسفة.

وأضاف الرفاعي “إن القوات المصرية تمكنت أيضا من ضبط مخزن يحتوى على كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر وضبط خمس عربات تحتوي على كميات كبيرة من المواد المخدرة” وتنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها تنظيم “داعش” الإرهابي تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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