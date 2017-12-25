عبد الرحمانوف: التوصل إلى اتفاق حول عدد من الموضوعات في استانا 8 تقدم كبير

استانا-سانا

أكد وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف أن التوصل إلى اتفاق بين الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية “روسيا وإيران وتركيا” حول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع استانا 8 حول سورية الذي عقد الاسبوع الماضي يعتبر تقدما كبيرا.

وقال عبد الرحمانوف في تصريح له اليوم: إننا “ننتظر خطوات عملية لاحقة من الدول الضامنة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

من جهة ثانية أشاد عبد الرحمانوف بدور بلاده وقيادتها في تنظيم الاجتماعات في اطار عملية استانا حول سورية مبينا ان تلك الاجتماعات أظهرت قدرات كازاخستان وإمكانياتها في مجال حفظ السلام.

وكانت الدول الضامنة جددت فى البيان الختامي لاجتماع “استانا 8” حول سورية الذي عقد في ال 21 وال 22 من الشهر الجاري تمسكها والتزامها بوحدة الأراضى السورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها ودعت إلى اتخاذ خطوات دولية عاجلة ونشطة لمساعدة السوريين على تحقيق حل سياسى وأعلنت عزمها التعاون بشكل وثيق للتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطنى السورى في سوتشي بين ال29 وال30 من شهر كانون الثانى المقبل بمشاركة جميع شرائح المجتمع

السوري.