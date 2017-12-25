معسكر جديد لمنتخب سورية الأولمبي لكرة القدم استعدادا لنهائيات كأس آسيا

دمشق-سانا

بدأ منتخب سورية الاولمبي لكرة القدم معسكرا تدريبيا جديدا في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق أمس ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام منافساتها في الصين ابتداء من التاسع من الشهر القادم.

ويلتقي منتخبنا مع فريق الوحدة اليوم في مباراة ودية على ملعب الفيحاء بدمشق كما سيلتقي منتخب ماليزيا الاولمبي وديا في الصين في الخامس من الشهر القادم علما ان اتحاد الكرة قام بمراسلة اتحادات اللعبة في عدد من الدول لتأمين عدد من المباريات الودية الخارجية الا أن كل الجهود باءت بالفشل لعدم تجاوب هذه الاتحادات ولا يزال ينتظر الرد من اليابان والصين وعمان.

واللاعبون المدعوون للمعسكر هم خالد إبراهيم-طلال الحسين-محمد يزن عرابي- أحمد كنعان-جهاد بسمار- محمد فارس أرناؤوط- عبد الله جنيات- يوسف الحموي- أحمد الغلاب- زكريا حنان- خالد كرد أوغلي- أحمد الأشقر- محمد عنز- طارق المحمد هنداوي- محمد زيد غرير- مؤمن ناجي- أحمد الأحمد- محمد رأفت مهتدي- عبد الرحمن بركات- عبد اللطيف سلقيني- محمد الحلاق- عبد الهادي شلحة- يوسف شيخموس محمد والمحترفون في الخارج أحمد العلي العبد الله ومحمد المرمور وأحمد بيربش وشادي الحموي وحمزة محناية وسيتم اختيار 23 لاعبا منهم قبل السفر إلى البطولة.

ويضم الجهاز الفني والإداري جمعة الراشد مديرا للمنتخب وحسين عفش مدربا وأنس صابوني وعبد القادر الرفاعي مساعدين للمدرب وسالم بيطار مدربا لحراس المرمى ومحمد جودت نحلاوي إداريا ومنصور الشحاف معالجا فيزيائيا ومحمد عباس منسقا إعلاميا وأحمد شعبان مسوءول تجهيزات.

ويلعب منتخبنا في النهائيات في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية واستراليا وفيتنام.