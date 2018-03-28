بمشاركة نخبة من الإعلاميين العرب… ملتقى الإعلام الرياضي العربي في دمشق غدا

دمشق-سانا

تحت شعار “الرياضة رسالة سلام وثقافة حوار” يعقد ملتقى الإعلام الرياضي العربي عند الساعة الحادية عشرة صباح غد بمبنى الاتحاد الرياضي العام بدمشق.

ويناقش الملتقى دور الإعلام الرياضي السوري في إبراز الإنجازات الرياضية التي تحققت خلال السنوات الماضية والمقترحات اللازمة لتطوير الإعلام العربي الرياضي.

ويشارك في الملتقى الإعلاميون العاملون في الوسط الرياضي السوري إضافة إلى عدد من الإعلاميين الرياضيين العرب الذين جاؤوا إلى سورية ضمن وفد بهدف معرفة الحقائق على الأرض السورية بعد التضليل الإعلامي الكبير الذي رافق ظروف الحرب الإرهابية عليها ونقلها إلى الرأي العام العربي والعالمي.

ويتألف الوفد الإعلامي الرياضي العربي من محمد قاسم وعبد الرسول حجيري من البحرين وصالح الراشد من الأردن وجودة أبو النور وجبر أبو النور من مصر وسيف المالكي ومحاسن رشيد من العراق ومهدي مزوغي من تونس ومفتي سعيد وهيام تاج السر ابراهيم من السودان وإسماعيل الموسوي ومحمد جرادة ووداد حشيشو من لبنان ومريم مسيوب من المغرب.