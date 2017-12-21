مسلح يطلق النار داخل مشفى في أوهايو الأمريكية قبل أن ينتحر

واشنطن-سانا

أطلق مسلح مجهول اليوم النار داخل مشفى في وسط مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية قبل أن ينتحر.

وأفادت الشرطة المحلية في المدينة على صفحتها في موقع تويتر بأن أحد حراس المستشفى أصيب بجروح أثناء الحادث بينما نجا شرطي حاول الجاني إطلاق النار عليه دون أن يصيبه.

واشارت وكالة أسوشيتد برس غلى أن الحادث وقع في قسم مخصص لتقديم الخدمات الطبية العاجلة للأشخاص المختلين نفسيا.

وازدادت في الولايات المتحدة حوادث إطلاق النار نتيجة انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وسهولة حصول الأشخاص على السلاح الفردي.