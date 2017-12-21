الشرطة الألمانية توقف شخصاً للاشتباه بمحاولته تنفيذ هجوم إرهابي

برلين-سانا

أوقفت القوات الخاصة في الشرطة الألمانية شخصاً اتضح أنه عائد من العراق للاشتباه بمحاولته تنفيذ هجوم باسم تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن النيابة العامة الألمانية المكلفة جرائم الإرهاب قولها إن “شبهات قوية تحوم حول الموقوف بمساندته تنظيم “داعش” الإرهابي والانتماء إليه والتحضير لعمل عنيف” موضحة أنه بايع التنظيم الإرهابي وتدرب على السلاح وتجسس لصالحه في العراق قبل أن يعود إلى ألمانيا في تموز من العام الجاري.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المشتبه به كان ينوي اقتحام جمع من الناس بسيارته في حلبة للتزلج في ساحة بمدينة كارلسروه جنوب غرب ألمانيا.

ويأتي هذا التوقيف بعد مرور سنة على هجوم وقع في سوق لعيد الميلاد في برلين أسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح المئات.

وكان رئيس الاستخبارات الداخلية الألماني هانس غيورغ ماسن اعتبر مؤخرا إن بلاده ليست بمنأى من تهديدات إرهابية جديدة في ظل الاشتباه بوجود علاقات لألف وتسعمئة من المقيمين على أراضيها مع تنظيمات متطرفة.

وبعد أن دعمت الدول الغربية التنظيمات الإرهابية في سورية على مدى السنوات الماضية ووفرت لها الغطاء السياسي اتخذت مؤخرا إجراءات لمنع عودة الإرهابيين إلى بلدانهم الأصلية بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها عدة مدن أوروبية في تأكيد على ارتداد الإرهاب على داعميه.