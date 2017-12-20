“مهارات التواصل الفعال” دورة تدريبية في ثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في اليوم الأول من الدورة التدريبية التي تقيمها مؤسسة لأجلك سورية للتنمية في ثقافي كفرسوسة إتقان مهارة التعبير عن المشاعر والإنصات وكيفية التزود بمهارات لغوية مهمة لتحقيق تواصل فعال وتهيئة بيئة تواصل ناجحة وتحقيق أعلى فوائد التواصل بأقل جهد وامتلاك قدرة احترام اختلاف وجهات النظر.

وأوضحت المسؤولة الإعلامية في مؤسسة لأجلك سورية رهام ناصر في تصريح لـ سانا أن الدورة التي تستمر يومين بعنوان “مهارات التواصل الفعال” تستهدف نحو سبعين شخصا تم اختيارهم بشكل عشوائي لافتة إلى أن الدورة تهدف إلى التعريف بمفهوم التواصل وعملية التواصل ومعوقاتها ووسائلها والتعريف بلغة الجسد.

من جانبها تحدثت لما البصيلي مدربة مهارات حياتية وإدارية عن أهمية الدورة في تعليم الأشخاص من مختلف الأعمار على مهارات التواصل الفعال وآلية الاستماع والحديث الفعال ولغة الجسد التي يستفيدون منها في حياتهم العملية مبينة أن هدفها الرئيسي هو صنع أشخاص قادرين على تحقيق النجاحات في جميع مجالات الحياة.

ويذكر أن مؤسسة لأجلك سورية للتنمية تعمل على دعم الافراد والمؤسسات والمجتمعات من خلال القيام بالأعمال والانشطة الاجتماعية والإنسانية والتنموية وأعمال التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتقديم الخدمات والقيام بالأعمال الإنسانية والتطوعية وورشات العمل ودورات تدريبية تساهم في إعادة بناء الإنسان والمساهمة في بناء وإنماء المؤسسات والكوادر.