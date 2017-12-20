إنارة شجرة الميلاد في مدينة حماة

حماة-سانا

احتفلت مدينة حماة اليوم بنصب وإنارة شجرة الميلاد في حي المدينة مع تنظيم ريستال ميلادي بعنوان “ترانيم الميلاد” بحضور حشد من الفعاليات السياسية والإدارية والأهلية في المحافظة وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الميلاد.

وقال محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري “إن السوريين يحتفلون بأعياد الميلاد وراس السنة بجميع اطيافهم ويقفون يدا واحدة في مواجهة التحديات التي يتعرض لها وطنهم وكلهم ايمان بحتمية الانتصار على الارهاب”.

وهنأ أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس محمد أشرف باشوري جميع أبناء الوطن وخصوصا الطوائف المسيحية بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وتضرع الميتروبوليت مطران حماة للروم الأرثوذوكس نقولا بعلبكي إلى لله أن يزيل هذه الغمة عن سورية ويعم السلام والأمن جميع أنحائها.

وقالت رشا ديب مديرة مؤسسة رشا ديب الإعلانية التجارية في تصريح لمراسل سانا “إن الشجرة بارتفاع أكثر من 15 مترا وتحمل نجمة كبيرة كما انها تنصب للسنة الثانية على التوالي بحماة موشحة بالعلم السوري ومزينة بالنجوم والمصابيح واسهم في تجهيزها إضافة إلى المؤسسة مطرانية حماة لطائفة الروم الارثوذوكس وعدد من الفعاليات الشبابية بالسقيلبية.