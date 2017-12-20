بوتين: روسيا ماضية بعزم في مكافحة الإرهاب الدولي

موسكو-سانا

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بمواصلة مكافحة الارهاب وتعقب بؤر تمركز الإرهابيين بنفس التصميم الذي اعتمدته روسيا في محاربة الارهاب في سورية.

ونقلت وكالة “تاس” عن بوتين قوله في حفل خاص بيوم الاجهزة الامنية بموسكو “سوف نواصل التقدم في اتجاه تصفية والقضاء على بؤر الارهاب الدولي بنفس العزيمة والتصميم.. ونحن منفتحون على العمل والتعاون في هذا المجال مع الدول الاخرى وجميع اولئك الذين يملكون الرغبة والاستعداد للكفاح ضد هذا التهديد العالمي والحفاظ على تبادل المعلومات الاستخباراتية بهذا الشأن”.

وأضاف بوتين “يجب مواصلة العمل المنتظم والمتواصل والحفاظ على أكبر قدر من التركيز وتعزيز الادوات الداخلية والخارجية لابعاد خطر الإرهاب عن روسيا والعمل على تصفية شبكات التجنيد وتمويل الإرهاب ومواجهة محاولات المتطرفين للتأثير على الشباب من خلال نشر أيديولوجيا الكراهية والقومية العدائية”.

ولفت بوتين إلى أن أجهزة الأمن الروسية تضطلع بأكثر الأعمال خطورة ومسؤولية وصعوبة في ظل بقاء خطر الإرهاب قائما في البلاد والمحاولات المتواصلة للمتطرفين للتكيف مع الظروف المتغيرة مشيرا الى ان اجهزة الاستخبارات والامن تمكنت هذا العام من احباط 60 مخططا لشن هجمات وجرائم ذات طبيعة ارهابية على الاراضي الروسية.

وأضاف بوتين “إن على أجهزة الامن وهيئات الاستخبارات كذلك مسؤءولية الدفاع عن الحياة العامة والسياسية في البلاد من التدخل الاجنبي.. وعليهم وضع حاجز يعتد به في وجه اي تدخل خارجي في روسيا واحباط اي جهود من قبل اجهزة الاستخبارات الاجنبية التي لم يعد سرا محاولاتها فعل اي شيء لتصعيد انشطتها التجسسية في روسيا”.

هذا وتحتفل روسيا في الـ 20 من كانون الأول كل عام بيوم العاملين بالأجهزة الأمنية وتقديرا لجهودهم واعترافا بأدائهم يتم تكريم الضباط والقياديين ورؤساء الأجهزة الأمنية.