الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصدر محلي قوله إن “قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان فلسطينيين من مخيم عايدة شمال بيت لحم وعشرة آخرين من القدس المحتلة وضواحيها بينهم فتية واثنين من جنين وشابين من بلدة دير سامت وقرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان بعد اقتحام منازلهم في نابلس وفتاة في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال نفذت أمس حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة مناطق من الضفة الغربية اعتقلت خلالها عشرة فلسطينيين بينهم فتاة.

إلى ذلك أصيب تسعة فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي وعدد آخر بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين الذين تصدوا لمئات المستوطنين الإسرائيليين الذين اقتحموا قبر النبي يوسف في مدينة نابلس تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال .