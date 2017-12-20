رئيس الحكومة السلوفاكية الأسبق يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم سياساته الخاطئة تجاه سورية

براتيسلافا-سانا

دعا رئيس الحكومة السلوفاكية الأسبق يان تشارنوغورسكي الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم سياساته الخاطئة تجاه سورية ولا سيما العمل على إنهاء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضها عليها.

وقال تشارنوغورسكي في مقال نشره اليوم في موقع بوستوي الالكتروني: إن على “الاتحاد الأوروبي إنهاء تبعيته السياسية للولايات المتحدة والبدء بتحقيق مصالحه الخاصة” داعيا دول الاتحاد الى الدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة السورية وتقديم امتيازات اقتصادية لها وتأمين عودة المهجرين السوريين.

وشدد على أن سورية انتصرت على الإرهاب في الحرب التي فرضت عليها وتسير نحو الاستقرار.

ولفت إلى أنه رغم الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري بدعم من روسيا على تنظيم “داعش” الإرهابي إلا أنه حذر من وجود العديد من التنظيمات الإرهابية الأخرى التي وصلتها مختلف الأسلحة التي كان الغرب زود من يطلق عليها “المعارضة المعتدلة” بها.