حزب الله يجدد إدانته للعدوان السعودي على اليمن

بيروت-سانا

جدد حزب الله إدانته الشديدة للعدوان السعودي المتواصل على الشعب اليمني مطالبا المجتمع الدولي بوقف هذا العدوان الغاشم والعمل على إيجاد حل سياسي شامل وسريع للأزمة في اليمن.

وجاء في بيان أصدره الحزب بمناسبة مرور 1000 يوم على بدء العدوان السعودي إن مشاهد الإجرام والوحشية والقتل والمجازر لم توفر صغيراً ولا كبيراً والتدمير لم يوفر مسجداً ولا مستشفى ولا مدرسة ولا سوقاً ولا قرية ولا مدينة فيما الحصار المطبق يهدد ملايين اليمنيين بالمرض والمجاعة والموت مع الإصرار السعودي على مواصلة الحرب حتى النهاية ورفض أي حل سياسي.

وأدان الحزب في بيانه الصمت العربي والاسلامي والعالمي المذهل والغريب عن كل هذه الجرائم والمجازر مطالبا الشعوب العربية والإسلامية وأصحاب الضمائر في العالم برفع الصوت عالياً لوقف هذه الكارثة الإنسانية الكبرى.

وأعرب البيان عن تأييده المطلق للشعب اليمني المظلوم والصابر ولأبطاله الصامدين أمام جيوش المرتزقة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ اذار عام 2015 مخلفا آلاف الضحايا المدنيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء ودمارا هائلا في الاقتصاد والبنى التحتية إضافة إلى فرضه حصارا جائرا على اليمنيين يعد بمثابة عقاب جماعي يستهدفهم.