خوشرو: المجتمع الدولي يدعم الاتفاق النووي مع إيران بقوة

نيويورك-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو ان اجتماع مجلس الامن الدولي حول القرار /2231 / المتعلق بالاتفاق النووي أظهر دعم المجتمع الدولي لهذا الاتفاق بقوة واثبت عزلة اميركا بنهجها غير البناء تجاهه.

واوضح خوشرو في بيان صحفي اصدره الليلة الماضية بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد لدراسة التقرير الدوري لتنفيذ القرار /2231/ ان الاجتماع اكد اهمية التنفيذ الكامل لهذا المنجز الدبلوماسي المهم.

ولفت خوشرو الى ان الاداء العام لأميركا وسياسات ادارتها الجديدة في معارضتها العلنية للاتفاق ووضع مجموعة من اجراءات الحظر الجديدة تتعارض بوضوح مع تعهداتها في اطاره ولا ينبغي للمجتمع الدولي ان يسمح للولايات المتحدة باضعاف الاتفاق.

وبين خوشرو ان جميع اطراف الاتفاق النووي تعهدت ببذل اقصى الجهود وبحسن النية لتنفيذه والحيلولة دون التدخل في تحقيق المنافع الكاملة النابعة من الاتفاق مجددا التأكيد على التزام بلاده به.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مرة أن ايران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووى مشيرة الى أنها تخضع لاشد نظام للتحقق النووى في العالم.

وكان الرئيس الاميركى دونالد ترامب رفض اواخر تشرين الاول الماضي الاقرار بالتزام ايران بالاتفاق النووي الذي وقعته مع مجموعة خمسة زائد واحد في تموز عام 2015 وطلب من الكونغرس تشديد شروط هذا الاتفاق وهدد بالانسحاب منه.