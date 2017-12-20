الأرصاد: أمطار متوقعة فوق المنطقة الساحلية والجزيرة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والجزيرة والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم بشكل عام وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: