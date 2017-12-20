20 كانون الأول 1917- تأسيس الاستخبارات السوفييتية (كي جي بي)

دمشق-سانا

1192- ملك النمسا ليوبولد الخامس يسجن ملك إنكلترا ريتشارد الأول وهو في طريقه إلى منزله في إنكلترا وذلك بعد توقيعه لمعاهدة مع صلاح الدين الأيوبي لإنهاء الحملة الصليبية الثالثة.

1803- الفرنسيون يسلمون نيو أورلينز ولويزيانا إلى الولايات المتحدة التي قامت بشرائها.

1917- تأسيس الاستخبارات السوفييتية (كي جي بي).

1970- احتجاجات على الوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا باليابان.

1973- اغتيال رئيس الوزراء الإسباني لويس كاريرو بلانكو وذلك بتفجير سيارة مفخخة في العاصمة مدريد.

1987- عبارة الركاب (دونا باز) تتصادم مع (ناقلة النفط 1) المتجهة إلى مضيق تابلاس في الفلبين ما أسفر عن مقتل نحو 4000 شخص.

1989- الولايات المتحدة ترسل قواتها إلى بنما وذلك لإزاحة رئيسها مانويل نورييغا.

1995- قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) تبدأ بالانتشار في البوسنة والهرسك بعد حروب بين الصرب والكروات والبوسنيين.

1999- مقاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية وذلك بعد استعمار برتغالي دام 99 سنة.

2014- نادي ريال مدريد الإسباني يفوز ببطولة كأس العالم لأندية كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على نادي سان لورنزو الأرجنتيني بهدفين مقابل لا شيء في البطولة التي أقيمت بالمغرب.

من مواليد هذا اليوم

1927- كيم يونغ سام رئيس كوريا الجنوبية السابع.

1929- سليم الحص.. رئيس وزراء لبناني سابق.

من وفيات هذا اليوم

1968- جون ستاينبيك.. كاتب وروائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1962.

2001- ليوبولد سنغور رئيس السنغال الأول.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في ماكاو.