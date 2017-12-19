الأمم المتحدةتصوت لصالح قراريؤكدحق الشعب الفلسطيني بتقريرالمصير

نيويورك-سانا

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالأغلبية لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور في اتصال هاتفي مع وكالة وفا الفلسطينية أن “الجمعية العامة صوتت بأغلبية 176 دولة لصالح القرارالفلسطيني بينما صوتت 7 دول ضد القرار منها الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” وامتنعت 4 دول عن التصويت”.

وأوضح أن هذا التصويت الكاسح الذي جاء بعد يوم واحد من استخدام الولايات المتحدة للفيتو في مجلس الأمن “له معنى سياسي خاص يتمثل برفض العالم الموقف الأمريكي الجديد بشأن القدس الأمر الذي يزيد من عزلة الولايات المتحدة التي ارتأت أن تقف بجانب “إسرائيل” في خرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأشار منصور إلى أن الجمعية العامة ستصوت غدا على قرار حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس المحتلة كما أنه سيجري يوم الخميس المقبل تصويت على قرار بشأن القدس.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت أمس الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به مصر إلى مجلس الأمن يرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها.