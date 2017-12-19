أمسية ترانيم ميلادية في كاتدرائية مارجرجس للسريان الأرثوذكس بدمشق

دمشق-سانا

أحيت جوقة مار أفرام السرياني البطريركية مساء اليوم أمسية ترنيمية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد تحت عنوان “لأننا أبناء الحياة من الشرق” وذلك في كاتدرائية مارجرجس للسريان الأرثوذكس في باب توما بدمشق.

وتضمنت الأمسية ترانيم وأغاني ميلادية من التراث الشعبي السوري ومن الطقوس السريانية القديمة والكنيسة القبطية واليونانية ومن التراث الروحي الكلداني.

حضر الأمسية قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم وعدد من رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية بدمشق وحشد من الفعاليات الشعبية والاقتصادية.