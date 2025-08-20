الأمن الداخلي يعثر على مقبرة جماعية في ريف اللاذقية تضم 9 جثامين

اللاذقية-سانا

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، عن العثور على مقبرة جماعية في محيط قرية بستان الباشا شمال مدينة جبلة، تضم رفات تسعة أشخاص في مزرعة تعود لطيار سابق بجيش النظام البائد.

وفي تصريح نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد، أنه بناءً على معلومات أمنية واردة إلى فرع المعلومات في المحافظة، تفيد بوجود مقبرة جماعية في محيط قرية بستان الباشا شمال مدينة جبلة، تحركت الوحدات المختصة من مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة إلى الموقع، حيث عُثر على حفرة كبيرة داخل مزرعة تعود ملكيتها للمدعو حسن يوسف يونس، العميد الطيار السابق في نظام الأسد البائد.

وأشار العميد الأحمد، إلى أن فرق الدفاع المدني انتشلت الجثامين، التي بلغ عددها تسعة، بينما باشرت المباحث الجنائية مهامها في توثيق الأدلة وجمع المعلومات اللازمة بإشراف الجهات الأمنية المختصة، وذلك لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية.

وأكد قائد الأمن الداخلي استمرار العمل بدقة ومسؤولية في متابعة مثل هذه القضايا، بما يضمن كشف الحقائق وترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة اللاذقية.