الأمم المتحدة تدعو لحماية العاملين بالمجال الإنساني

نيويورك-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني، وتعزيز المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة، وإنهاء تدفقات الأسلحة إلى الأطراف التي تنتهك القانون الدولي.

وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، قال غوتيريش، وفق ما نقله مركز أنباء الأمم المتحدة: إن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني يشكل هجوماً على الإنسانية، نظراً لأنهم شريان الحياة الأخير لأكثر من 300 مليون شخص محاصرين في الصراعات أو الكوارث.

نصف قتلى العاملين الإنسانيين في غزة

بدوره أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن مقتل 383 عاملاً إنسانياً خلال العام الماضي 2024، نصفهم في غزة يشكل، “معدلاً قياسياً صادماً”، معتبراً أن هذا المعدل القياسي يشكل “إدانة مخزية” يجب أن تؤدي لوضع حد “للإفلات من العقاب”، ويجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لحماية جميع المدنيين في النزاعات والأزمات، ومشيراً كذلك إلى إصابة نحو 308 من العاملين في المجال الإنساني، واختطاف 125 واعتقال 45 آخرين في العام ذاته.

وأكد أوتشا، أن ارتفاع وفيات عمال الإغاثة بنسبة 31 بالمئة مقارنة بعام 2023، يعود إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، الذي شهد مقتل 181 عاملاً إنسانياً.

الدعوة لحماية العاملين الإنسانيين

كما دعا المنسق المقیم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانیة في سوریا، آدم عبد المولى، إلى إنهاء الهجمات على العاملين الإنسانيين والمدنيين، ووضع حد للإفلات من العقاب بموجب القانون الإنساني الدولي.

وفي بيان بمناسبة الیوم العالمي للعمل الإنساني، تلقت سانا نسخة منه، قال عبد المولى: “نحيي اليوم العالمي للعمل الإنساني بتأمل جاد وامتنان عميق، ونستذكر في هذا اليوم زملاءنا الذين فقدناهم، نكرم إرثهم بمواصلة رسالتهم، وندعو جميع الأطراف على الأرض إلى حماية العاملين الإنسانيين وضمان وصولهم الآمن إلى من هم بحاجة”.

كما جدّد المنسقون المقيمون ومنسقو الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة و اليمن ولبنان، تحذيرهم من استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد العاملين الإنسانيين وفضاءات العمل الإغاثي في المنطقة، مؤكدين أن التزام الصمت إزاء هذه الممارسات يشكل تواطؤاً خطيراً.

واستهجن المنسقون في بيان مشترك صدر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، عدم الاستجابة للدعوات التي تم إطلاقها العام الماضي في الـ19 من آب 2024، لوقف الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً، وحماية فضاءات العمل الإنساني.

وتحيي الأمم المتحدة، في التاسع عشر من آب سنوياً، اليوم العالمي للعمل الإنساني، في ذكرى مقتل 22 شخصاً من العاملين في مجال الإغاثة – منهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق – في الهجوم على فندق القناة في بغداد عام 2003.