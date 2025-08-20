محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي وهدافه، بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز حسب رابطة اللاعبين المحترفين.

وبات صلاح هو أول لاعب على الإطلاق يتوج بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين ثلاث مرات، أعوام 2018 و2022 و2025.

وتألق صلاح بشكل لافت في الموسم الماضي، وقاد فريقه لإحراز لقب بطولة الدوري، كما توج بجائزة هداف البطولة.

وحصد لاعب أستون فيلا مورغان روجرز جائزة أفضل لاعب شاب لموسم 2024-2025.

روجرز قدم أداءً مميزاً مع أستون فيلا الموسم الماضي، حيث ساهم ب18 هدفاً، سجل 8 أهداف، وصنع 10 تمريرات حاسمة خلال 37 مباراة.

و سجل روجرز 16 هدفاً، وصنع 14 تمريرة حاسمة في 54 مباراة عبر جميع المسابقات، بما في ذلك هاتريك مميز في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.