المنتخب السوداني يتأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا

دودوما-سانا

تأهل المنتخب السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا للمحليين بعد تعادله مع نظيره السنغالي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن الجولة الثالثة للبطولة التي تستضيفها حالياً تنزانيا وكينيا وأوغندا.

وبهذا التعادل رفع المنتخب السوداني رصيده في المجموعة الرابعة إلى خمس نقاط، متقدماً بفارق الأهداف عن المنتخب السنغالي الوصيف، وضمن بذلك المنتخبان تأهلهما إلى الدور ربع النهائي.

وضمن المجموعة ذاتها، تغلب المنتخب النيجيري على نظيره منتخب الكونغو بهدفين نظيفين.

وسيلاقي المنتخب السوداني نظيره المنتخب الجزائري في قمة عربية مرتقبة ضمن ربع نهائي البطولة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وفي اليوم ذاته سيواجه المنتخب السنغالي حامل اللقب نظيره المنتخب الأوغندي ضمن الدور نفسه.