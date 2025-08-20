فيدان وروبيو يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا

أنقرة-سانا

أكد وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأمريكي ماركو روبيو اليوم، أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحث فيه الوزيران التطوراتِ الأخيرةَ في سوريا، والمستجداتِ الجاريةَ في غزة، إضافةً إلى مفاوضات وقف إطلاق النار، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” عن مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وشدد فيدان على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار دون مزيد من التأخير، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل ودون انقطاع.

كما تناول فيدان وروبيو، نتائج لقاء الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في آلاسكا، واجتماعه أمس في واشنطن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، والخطوات الممكن اتخاذها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد فيدان استعداد تركيا لتقديم كل أشكال الدعم؛ من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وكان فيدان جدد في السابع من الشهر الجاري التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب سوريا، ودعم تطلعات شعبها وإرادته المشروعة.